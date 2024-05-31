У Татарстані повідомляють про атаку безпілотників

У Татарстані у Росії повідомляють про атаку безпілотників. В аеропортах Казані та НижньокамськаТимчасові оголошували обмеження на прийом та відправлення повітряних суден. В окремих районах Казані на підприємствах оголосили необхідність евакуації.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Як передають “РИА Новости”, Росавіація інформувала про тимчасові обмеження у роботі аеропортів Казані та Нижньокамська. Крім того, місцева влада повідомила про евакуацію на підприємствах Татарстану. Згодом прийом і відправлення літаків відновили.

Пізніше Міноборони РФ повідомило про збиття одного БпЛа над Татрстаном.

Як повідомили телеграм-каналу ASTRA місцеві жителі, вранці безпілотник упав в Атнінському районі Татарстану.

Як пише телеграм-канал Baza, дрон летів у бік заводу "Оргсинтез".

У ніч проти 31 травня ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в Краснодарському краї РФ, повідомили у Генштабі ЗСУ.