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Сильна турбулентність: 12 людей отримали поранення під час польоту в Дублін
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Сильна турбулентність: 12 людей отримали поранення під час польоту в Дублін

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Пасажирський літак компанії Qatar Airways
Пасажирський літак компанії Qatar Airways. AP/Michael Probst

Дванадцять людей, які летіли рейсом авіакомпанії Qatar Airways з Дохи до Дубліна, постраждали внаслідок потрапляння в зону сильної турбулентності над Туреччиною.

Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

Під час рейсу з Дохи до Дубліна травми різного ступеня тяжкості отримали шестеро пасажирів літака Boeing 787-9 Dreamliner і стільки ж членів екіпажу. Одразу після посадки у Дубліні рейс зустрічали пожежники, співробітники транспортної поліції та машини швидкої допомоги. Вісім травмованих довелося госпіталізувати. Деякі пасажири також повідомили про проблеми з багажем. Компанія пообіцяла відшкодувати збитки.

Авіакомпанія Qatar Airways підтвердила інформацію без уточнення кількості травмованих:

"Невелика кількість пасажирів і членів екіпажу отримали легкі травми під час польоту і зараз їм надається медична допомога. Зараз справа підлягає внутрішньому розслідуванню", — йдеться у заяві авіакомпанії на платформі Х.

Це вже другий випадок сильної турбулентності за тиждень. За кілька днів до цього внаслідок попадання в повітряну яму помер 73-річний британець від серцевого нападу, а понад 100 людей отримали серйозні травми.

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