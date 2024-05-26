Рятувальники другий день продовжують розбирати завали на місці удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Досі є люди, яких вважають безвісти зниклими, їх шукають родичі. Кількість жертв унаслідок удару наразі зросла до 16 людей.

На місці влучання продовжують працювати рятувальники та поліцейські, а родичі загиблих чекають, коли тіла або рештки рідних знайдуть серед завалів на попелищі.

Як рідні тих, хто вважається зниклими безвісти очікують кінця рятувальної операції — дивіться у відео Суспільне Новини.