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Люди шукають своїх рідних біля завалів "Епіцентру" у Харкові. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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Люди шукають своїх рідних біля завалів "Епіцентру" у Харкові. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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Рятувальники другий день продовжують розбирати завали на місці удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Досі є люди, яких вважають безвісти зниклими, їх шукають родичі. Кількість жертв унаслідок удару наразі зросла до 16 людей.

На місці влучання продовжують працювати рятувальники та поліцейські, а родичі загиблих чекають, коли тіла або рештки рідних знайдуть серед завалів на попелищі.

Як рідні тих, хто вважається зниклими безвісти очікують кінця рятувальної операції — дивіться у відео Суспільне Новини.

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