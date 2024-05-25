Реперку Нікі Мінаж заарештували в аеропорту Амстердама: що відомо

Американську реперку Нікі Мінаж затримали в амстердамському аеропорту Схіпхол за підозрою у зберіганні наркотиків. Згодом її оштрафували та відпустили.

Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.

Поліція на платформі Х повідомила, що 41-річну громадянку США (співачці саме 41 рік) заарештували в аеропорту за підозрою у зберіганні легких наркотиків, проте її ім'я не називала. У Нікі Мінаж у суботу має відбутися концерт у Манчестері.

Реперку оштрафували на 350 євро, повідомив NOS речник прокуратури. При собі Мінаж мала від 30 до 100 грамів марихуани. Вона транслювала ситуацію сьогодні вдень на Схіпголі. На знімках видно, як офіцер військової поліції каже співачці, що її заарештували і вона має йти у відділок, оскільки у неї з собою наркотики.

Видання пише, що Мінаж заявила, що наркотичні речовини належать її охоронцеві, який і заплатив штраф.

"Їй все ще раді в Нідерландах, але важливо, щоб це не повторилося. Тоді штрафи будуть більшими", — сказав речник прокуратури.

За його словами співачка визнала штраф та справу закрили. Вона мала виступити в Манчестері. Цей виступ скасували та перенесли, повідомило її керівництво.

Новину про арешт Мінаж широко повідомив американський розважальний сайт TMZ. Хештег #freenicki став один із найпопулярніших на платформі X, і тисячі шанувальників обурено реагують на новини із затриманням Мінаж.