Пентагон повідомив про планову медпроцедуру Ллойда Остіна

Міністр оборони США Ллойд Остін у п'ятницю, 24 травня, успішно пройшов планову нехірургічну медичну процедуру у військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда в передмісті Вашингтона.

Про це йдеться у заяві речника Пентагону Патріка Райдера.

За його словами, медична процедура, пов'язана із проблемою сечового міхура, тривала приблизно 2,5 години.

"У цей період перший заступник міністра оборони Кетлін Хікс взяла на себе функції та обов'язки міністра оборони", — додав генерал.

Після успішного проходження медичної процедури Остін повернувся до виконання своїх функцій та обов'язків глави Пентагону, зараз він перебуває вдома.

"Наразі не очікується жодних змін у його офіційному графіку, включаючи його участь у запланованих заходах, присвячених Дню пам'яті", — сказав Райдер.

Що відомо про госпіталізацію Остіна

Глава Пентагону був госпіталізований 1 січня через ускладнення, викликані медичною процедурою. Про це стало відомо 4 січня. Станом на цей час він повернувся до виконання своїх обов'язків і керує з лікарні.

7 січня Ллойд Остін повідомив, що вже вилікувався і з нетерпінням чекає найближчого повернення до Пентагону. Остін визнав, що міг би краще інформувати громадськість про свої проблеми зі здоров'ям і пообіцяв виправитися.