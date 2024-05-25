Прокуратура назвала наслідки обстрілу Харкова

Російські окупанти для обстрілу Харкову та району у ніч на суботу, 25 травня, застосували балістичні ракети, попередньо завдаючи ударів з С-300.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зафіксовані влучання по будівлі ліцею, в промисловій зоні та на відкритій місцевості. За словами речника облпрокуратури Дмитра Чубенка, російська армія 25 травня близько години ночі завдала 4 ракетні удари по Харкову та Харківському району.

У Слобідському районі Харкова (район у південній частині міста) було два влучання: перше зафіксовано по будівлі ліцею, інше — у промисловій зоні.

"Без травмованих. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9-ти поверхового житлового будинку", — розповів представник прокуратури.

Два влучання у Харківському районі були на відкритій місцевості. Теж, на щастя, обійшлося без травмованих.

На місці ворожих ударів наразі працюють прокурори та слідчі поліції, триває фіксація воєнних злочинів російських загарбників. Також було розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.