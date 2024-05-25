Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Прокуратура назвала наслідки обстрілу Харкова
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійна

Прокуратура назвала наслідки обстрілу Харкова

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Харківський зоопарк
Хлопець катається на самокаті поблизу входу до зоопарку у Харкові. Суспільне Харків/Євген Гертнер

Російські окупанти для обстрілу Харкову та району у ніч на суботу, 25 травня, застосували балістичні ракети, попередньо завдаючи ударів з С-300.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зафіксовані влучання по будівлі ліцею, в промисловій зоні та на відкритій місцевості. За словами речника облпрокуратури Дмитра Чубенка, російська армія 25 травня близько години ночі завдала 4 ракетні удари по Харкову та Харківському району.

У Слобідському районі Харкова (район у південній частині міста) було два влучання: перше зафіксовано по будівлі ліцею, інше — у промисловій зоні.

"Без травмованих. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9-ти поверхового житлового будинку", — розповів представник прокуратури.

Два влучання у Харківському районі були на відкритій місцевості. Теж, на щастя, обійшлося без травмованих.

На місці ворожих ударів наразі працюють прокурори та слідчі поліції, триває фіксація воєнних злочинів російських загарбників. Також було розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Український військовий
Новий пакет допомоги від США, Сили оборони взяли під контроль прикордоння Харківщини. 822 день війни. Онлайн
США надали Україні ще допомогу 275 млн доларів
США оголосили про чергову допомогу Україні на $275 млн Важливо
Долар по 40,1 грн
Долар вперше коштує вище 40 грн — НБУ
Діти, окупація
В Україну повернулось ще 10 дітей з російської окупації — Save Ukraine

Вибір редакції
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Дізнайтесь більше
Єнс Столтенберг
Обстріл ліцею Харкова, вибухи у Херсоні та заява генсека НАТО щодо України — головні новини ранку 25 травня
Винищувач F16
Вибухи у Харкові й Криму та перші пілоти завершили навчання на F-16 у США — головні новини ранку 24 травня
Наслідки обстрілу друкарні "Фактор-Друк" видавництва Vivat у Харкові, 23 травня 2024 року
Наслідки влучання у друкарню Vivat у Харкові. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Харків, обстріл, 23 травня
Удар РФ по Харкову: Кулеба закликав союзників надати Україні 7 систем Patriot
На початок