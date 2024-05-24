Зросла кількість дітей, поранених і загиблих внаслідок війни — ОГПУ

Станом на ранок 24 травня 2024 року щонайменше 1895 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 547 дітей загинули та 1348 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
"23 травня померла 4-річна дівчинка, яка внаслідок обстрілу м. Одеса 29 квітня отримала тяжкі поранення. 23 травня внаслідок обстрілів м. Дергачі Харківської області отримав поранення 16-річний хлопчик", — повідомили в ОГП.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 532, Харківській — 374, Херсонській — 152, Дніпропетровській — 139, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 105.
"Діти війни" — платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.
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