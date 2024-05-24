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В енергосистемі України дефіцит електроенергії. Діють графіки відключень світла
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В енергосистемі України дефіцит електроенергії. Діють графіки відключень світла

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Енергетика
Енергетика. Енергетика. Ілюстративне фото: freepik

В енергосистемі протягом доби дефіцит електроенергії. Ліміти споживання діють з 00:00 до 24:00. При їх перевищенні вводяться графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

У компанії зазначили, що сьогодні графіки погодинних відключень діють в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів протягом доби з 00:00 до 24:00.

"Причина: значні пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури після 5 масованих російських атак. Тривають аварійно-відновлювальні роботи і планові ремонти. Одночасно, щільна хмарність в окремих регіонів заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності в денні години", — пояснили у НЕК.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

"Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Тому Диспетчерський центр "Укренерго" змушений навіть вдень застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", — йдеться у повідомленні.

При перевищенні визначених лімітів обсягів для кожної області для зниження рівня споживання можуть бути застосовані графіки погодинних відключень.

"Диспетчерський центр "Укренерго" доводить ці ліміти напередодні до кожного обленерго. Якщо область споживає в межах доведеного ліміту, знеструмлення споживачів можуть не застосовуватись. Якщо ліміт перевищено – знеструмлення будуть відбуватись за опублікованим обленерго графіком", — повідомили в Укренерго.

23 травня для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит НЕК було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 09:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини.

 Сьогодні вночі, з 02:00 до 07:00, також застосовувалась аварійна допомога з Польщі та Румунії.

Протягом доби Україна імпортувала електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 15 315 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 350 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.

Стан енергомереж

Через погодні умови на ранок знеструмлено 19 населених пунктів в Сумській області. З інших причин без енергоживлення — 407 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.

З технічних причин є знеструмлення в Запорізькій області.

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