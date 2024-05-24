Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На війні в Україні РФ за добу втратила 1240 військових та літак — Генштаб
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуВійна

На війні в Україні РФ за добу втратила 1240 військових та літак — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори. Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори. Фото: Associated Press

Станом на ранок 24 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 498 940 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1240 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 7635 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,
  • артилерійських систем – 12902 (+42) од,
  • РСЗВ – 1080 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 813 (+0) од,
  • літаків – 356 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17569 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2101 (+7).

Дані уточнюються.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Внаслідок російського обстрілу у харківській друкарні згоріло 50 тисяч книжок
Внаслідок російського обстрілу у харківській друкарні згоріло 50 тисяч книжок
Малгожата Кідава-Блонська
В Україну прибула голова Сенату Польщі
У ТЦК на Закарпатті помер військовозобов'язаний, якого ВЛК визнала придатним до служби
У ТЦК на Закарпатті помер військовозобов'язаний, якого ВЛК визнала придатним до служби
Енергетика
В енергосистемі України дефіцит електроенергії. Діють графіки відключень світла

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Боєць сил оборони України
На фронті відбулося 88 бойових зіткнень — Генштаб
ЗСУ, Запоріжжя
Армія РФ продовжує активні наступальні дії на більшості напрямків — Генштаб
Армія РФ
На війні в Україні РФ втратила 1330 військових і 11 танків за добу — Генштаб
Літак армії РФ Су-25
Українські військові знищили російський штурмовик Су-25 — Генштаб
На початок