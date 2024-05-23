Відключення світла: Україна отримує аварійну допомогу з трьох країн

Сьогодні, 23 травня, у ранкові та денні години на запит України буде здійснюватися аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі, також діють обмеження для споживачів.

Про це повідомляє Міненерго.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі.

У денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

"З 0:00 до 7:00, а також з 19:00 до 24:00 в усіх регіонах застосовувалися обмеження промислових та побутових споживачів. У Полтавській та Сумській областях додатково були аварійні відключення", — йдеться у повідомленні.

23 травня у ранкові та денні години на запит України буде здійснюватися аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі. Також діють обмеження для споживачів.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – близько 14 000 МВт/год. Експорту не передбачається.

Наслідки обстрілів

Через пошкодження на одній із шахт на Донеччині сталася зупинка вентиляційного обладнання. На поверхню було виведено 137 працівників. Пізніше внаслідок обстрілу вентиляційне обладнання зупинилося на іншій ділянці шахти. 26 працівників були сповіщені про аварійну ситуацію і залишилися в шахті до кінця зміни для забезпечення функціонування об’єкта.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,30 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.