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ЄС посилить санкції проти Білорусі, щоб припинити імпорт елітних авто до РФ — FT
САНКЦІЇБІЛОРУСЬРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуСвітЕкономіка

ЄС посилить санкції проти Білорусі, щоб припинити імпорт елітних авто до РФ — FT

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Євросоюз
Євросоюз. AP/Jean-Francois Badias

Європейський союз готується посилити санкції проти Білорусі та закрити лазівку, яка дозволяла Москві імпортувати розкішні автомобілі та інші західні товари, заборонені в Росії, у відповідь на війну в Україні.

Про це повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що ЄС уже впровадив кілька раундів санкцій проти режиму Лукашенка за підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Але обмеження щодо Білорусі були слабшими, ніж обмеження щодо Росії, що дозволило Кремлю використовувати свого союзника як запасний шлях для закупівлі західних товарів для використання у військових діях, а також предметів розкоші.

Згідно з проєктом, з яким ознайомився FT, нові обмеження, які обговорюють країни-члени ЄС, спрямовані на "мінімізацію ризику обходу".

Нові санкції заборонять експорт до та через Білорусь технологій і товарів, які можуть використовуватися у військових цілях, а також скрапленого природного газу. ЄС також припинить імпорт діамантів з Білорусі.

Як зазначає видання, якщо нові санкції будуть ухвалені, то головним їх напрямком буде обмеження потоку продажу елітних авто до Білорусі, які потім їдуть до Росії.

"Люди з оточення Лукашенка, які мали зв’язки з Росією, отримали велику вигоду від цього. Вони збагачувалися. . . Ми також знаємо, як предмети розкоші потрапляють до Росії — через Білорусь", — сказав Вітіс Юрконіс, директор проєкту мозкового центру Freedom House у Вільнюсі.

Щомісячний потік транспортних засобів і запчастин до Білорусі з країн ЄС зріс з 50 млн доларів в січні 2022 року до 268 млн доларів в січні 2024 року. Найбільше зростання експорту зафіксовано у найдорожчих категоріях автомобілів, тобто тих, що потрапили під санкції ЄС проти Росії.

Найбільше зростання експорту зафіксовано у найдорожчих категоріях автомобілів — тих, що потрапили під санкції ЄС проти Росії. Митники ЄС вважають, що білоруські компанії стали ключовою частиною російських контрабандних мереж, які постачають новітні західні автомобілі до Москви.

Російські документи показують, що один Rolls-Royce Cullinan Black Badge, виготовлений наприкінці 2022 року, був зафіксований як прибулий до Росії через білоруське джерело. Автомобіль, вартість якого в документах становить 630 000 доларів, був у Росії протягом дев’яти місяців після виходу з заводу.

Ті самі торгові дані також показують, що щонайменше 28 Maybach, бренду класу люкс, який належить Mercedes-Benz, потрапили в Росію через білоруських постачальників у 2023 році. Середня ціна цих автомобілів становила 217 000 доларів.

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