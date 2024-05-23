На війні в Україні РФ втратила 1330 військових і 11 танків за добу — Генштаб

Станом на ранок 23 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 497 700 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1330 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 7622 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27) од,
- артилерійських систем – 12860 (+40) од,
- РСЗВ — 1077 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 813 (+1) од,
- літаків — 355 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10391 (+45),
- крилаті ракети ‒ 2209 (+1),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 2094 (+4)
Дані уточнюються.
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