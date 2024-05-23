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На війні в Україні РФ втратила 1330 військових і 11 танків за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 1330 військових і 11 танків за добу — Генштаб

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Армія РФ
Російський військовослужбовець в окупованому Донецьку, 13 червня 2022 року. Getty Images/Юрій Кадобнов

Станом на ранок 23 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 497 700 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1330 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків ‒ 7622 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27) од,
  • артилерійських систем – 12860 (+40) од,
  • РСЗВ — 1077 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 813 (+1) од,
  • літаків — 355 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10391 (+45),
  • крилаті ракети ‒ 2209 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2094 (+4)

Дані уточнюються.

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