В Україні планують націоналізувати шість підприємств, власниками яких є росіяни

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави активів співвласників російської корпорації "Група Поліпластик".

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Уточнюється, що йдеться про шість українських підприємств, серед яких два трубних заводи. Також російська корпорація "Група Поліпластик" спеціалізується на виробництві композитних полімерних матеріалів, які мають широке коло застосування.

"Власники цієї корпорації підтримують загарбницьку політику держави-агресора. Вони матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь у розробці композитного матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони РФ", — наголосили в ОГПУ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.