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За добу на фронті відбулось 86 бойових зіткнень з армією РФ — Генштаб
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За добу на фронті відбулось 86 бойових зіткнень з армією РФ — Генштаб

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ЗСУ, Україна
Український військовослужбовець 10-ї десантно-штурмової бригади "Едельвейс" веде вогонь з гармати Д-30 по російських позиціях на передовій поблизу Бахмута, Донецька область, Україна, 5 липня 2023 рік. АР/Libkos

Збройні сили України продовжують стримувати наступ армії РФ й не допускають просування окупантів у глибину території України. Протягом цієї доби на фронті відбулось 86 бойових зіткнень з російським військом. Найбільше – у смугах оборони українських підрозділів на Покровському, Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 20:00 21 травня.

"Противник продовжує активні дії на більшості напрямків, намагаючись прорвати оборону українських Сил оборони. Українська армія стримує натиск та дають рішучу відсіч діям супротивника", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку з початку доби відбулося 12 бойових зіткнень. Тривають бої у районах Вовчанська та Стариці. Російська авіація скидала керовані авіабомби на Вовчанськ, Липці й одразу три – на Білий Колодязь. Водночас ситуація залишається під контролем українських підрозділів.

На Куп'янському напрямку російські окупанти 9 разів атакували оборонні рубежі ЗСУ. Тут тривають бойові зіткнення у районах населених пунктів Синьківка та Іванівка.

На Сіверському напрямку не вщухають бойові дії у районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень за поточну добу зросла до 10. ЗСУ продовжують відбивати штурм біля населеного пункту Кліщіївка. Армія РФ успіху не має.

На Покровському напрямку відбуватимуться бої на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, а також Прогрес. Загалом противник вже 33 рази намагався покращити тактовне положення. Українські підрозділи жорстко відповідають російським окупантам.

На Времівському напрямку росіяни 6 разів марно намагались просунутися у напрямку села Старомайорське.

На Придніпровському напрямку армія РФ завдала авіаударів біля районів Новоберислава та Веселого, скинувши на кожний по три КАБи.

Інші напрямки не мають суттєвих змін в обстановці.

Від початку доби авіація Повітряних сил та підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 16 районів зосередження особового складу російських окупантів, дві радіолокаційні станції та одну артилерійську систему противника.

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