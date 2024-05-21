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СБУ викрила підпільні типографії, які підробляли документи для легалізації в ЄС
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СБУ викрила підпільні типографії, які підробляли документи для легалізації в ЄС

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СБУ, підроблені документи
СБУ викрила мережу підпільних типографій, які підробляли документи для "легалізації" за кордоном. СБУ

Служба безпеки і Національна поліція нейтралізували злочинну організацію, яка масово підробляла та продавала документи України та Євросоюзу. У результаті спецоперації у різних регіонах нашої держави затримано дев’ятьох учасників угруповання.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Учасники мережі пропонували своїм клієнтам підроблені документи для "легалізації" у країнах Євросоюзу. Йдеться про фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в ЄС, а також водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію авто.

Вартість таких "послуг" становила від 300 до 700 доларів. Сума залежала від виду та кількості підробок. За добу у підпільних типографіях виготовляли до 50 замовлень.

За даними слідства, злочинна організація діяла на території Київської, Закарпатської, Харківської, Одеської, Сумської та Дніпропетровської областей.

Підпільні типографії були облаштовані в орендованих квартирах та власних помешканнях учасників організації у Харкові та Мукачеві. Фігуранти справи встановили спеціальне обладнання та принтери для друку на пластикових картках з використанням голографічної плівки. Готову продукцію вони пропонували у спеціально створених Телеграм-каналах, і відправляли її замовникам через поштові сервіси.

Під час обшуків за місцями перебування членів угруповання та у підпільних цехах виявлено:

  • підроблені документи, відбитки печаток та штампів;
  • обладнання для виготовлення підробки;
  • комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинної діяльності;
  • банківські картки, на які надходили кошти від продажу фальшивок.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру. Одному з організаторів, який переховується за кордоном, заочно повідомлено про підозру.

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