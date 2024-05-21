СБУ викрила підпільні типографії, які підробляли документи для легалізації в ЄС

Служба безпеки і Національна поліція нейтралізували злочинну організацію, яка масово підробляла та продавала документи України та Євросоюзу. У результаті спецоперації у різних регіонах нашої держави затримано дев’ятьох учасників угруповання.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Учасники мережі пропонували своїм клієнтам підроблені документи для "легалізації" у країнах Євросоюзу. Йдеться про фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в ЄС, а також водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію авто.

Вартість таких "послуг" становила від 300 до 700 доларів. Сума залежала від виду та кількості підробок. За добу у підпільних типографіях виготовляли до 50 замовлень.

За даними слідства, злочинна організація діяла на території Київської, Закарпатської, Харківської, Одеської, Сумської та Дніпропетровської областей.

Підпільні типографії були облаштовані в орендованих квартирах та власних помешканнях учасників організації у Харкові та Мукачеві. Фігуранти справи встановили спеціальне обладнання та принтери для друку на пластикових картках з використанням голографічної плівки. Готову продукцію вони пропонували у спеціально створених Телеграм-каналах, і відправляли її замовникам через поштові сервіси.

Під час обшуків за місцями перебування членів угруповання та у підпільних цехах виявлено:

підроблені документи, відбитки печаток та штампів;

обладнання для виготовлення підробки;

комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинної діяльності;

банківські картки, на які надходили кошти від продажу фальшивок.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру. Одному з організаторів, який переховується за кордоном, заочно повідомлено про підозру.