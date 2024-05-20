Зеленський анонсував ще кілька безпекових угод з партнерами

Станом на сьогодні вже фактично підготовані кілька нових безпекових угод із державами Європи.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Президент говорив із прем’єр-міністром Хорватії, який підтвердив участь країни у Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Він зазначив, що Хорватія підтримує вступ України до Євросоюзу, плюс країни працюють заради приєднання Хорватії до декларації "Групи семи" про безпекові гарантії для нашої держави.

"І важливо, що вже фактично підготовлені кілька нових безпекових угод із державами Європи, іще кілька угод із нашими партнерами зараз – на стадії узгодження конкретних деталей. І найближчим часом посилимо цю нову безпекову архітектуру для нашої країни. Будуть підписані нові угоди. Крок за кроком ми створюємо нові опори для міжнародного порядку, заснованого на правилах", — сказав він.