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Зі столиці Киргизстану евакуювали сотні пакистанських студентів: у чому причина
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Зі столиці Киргизстану евакуювали сотні пакистанських студентів: у чому причина

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Пакистанські студенти
Пакистанські студенти, які повертаються з Киргизстану, травень, 2024 року. REUTERS

Понад 650 пакистанських студентів евакуювали до Пакистану з Киргизстану, Це сталося після того, як між місцевими жителями та іноземцями сталися сутички біля студентських гуртожитків у Бішкеку.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Киргизстану.

У ніч проти 13 травня група невідомих азійської зовнішності не порозумілася з іноземними студентами на вулиці. Іноземці втекли до хостела після словесних суперечок з боку незнайомців, але ті пішли за ними. Порушники поводилися агресивно, відбирали гроші та речі, вибивали двері в кімнати. На це відреагували інші мешканці гуртожитку — іноземці. Після цього і виникла бійка, яку і зафільмували.

За інформацією агентства AFP, поранення отримали чотири пакистанські студенти. Як кажуть студенти у Бішкеку, влада розпорядилася, щоб студенти не залишали гуртожитків.

Близько 130 студентів прибули до Пакистану у суботу, ще 540 мають прибути у неділю.

У суботу повірений у справах Киргизстану в Пакистані був викликаний у пакистанське МЗС. Йому було повідомлено подробиці сутичок, що мали місце.

Заворушення в Бішкеку відбулися після інциденту, коли іноземні студенти повідомили про переслідування у гуртожитках з боку "невстановлених осіб", йдеться у заяві МВС Киргизстану.

За даними киргизької служби Радіо Свобода, під час заворушень у Бішкеку травм зазнали 14 пакистанських студентів. Загалом йдеться про 29 постраждалих.

За повідомленнями ЗМІ, в Киргизстані навчаються понад 11 000 пакистанців.

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