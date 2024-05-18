До Молдови на навчання прибули американські військові

У суботу до Кишинева прибули 35 військовослужбовців зі складу гвардії Північної Кароліни і ВПС США в Європі для участі у спільних військових навчаннях.
Про це повідомило американське посольство у Молдові на Facebook-сторінці.
"Сьогодні вранці в аеропорт Кишинева прибув літак Boeing C-17 національної повітряної гвардії Північної Кароліни для підтримки навчань Peace Shield. 35 військовослужбовців зі складу гвардії Північної Кароліни і ВПС США в Європі у співпраці з міністерствами республіки Молдова відпрацьовуватимуть тактику громадян Молдови у разі виникнення надзвичайних ситуацій", - розповіли у посольстві.
Згідно з повідомленням, літак доставив медичне обладнання, призначене для Міністерства оборони Молдови в рамках американської допомоги.
Міноборони Молдови підтвердило отримання допомоги до вчень Peace Shield ("Щит світу").
"Національна армія отримала партію допомоги від уряду США. До неї входить медичне та нелетальне оборонне обладнання, яке поставили у рамках проведення навчань "Щит світу", — йдеться у заяві відомства.
Навчання "Щит світу" проводяться у Молдові з 2009 року. Їхньою метою є оцінка підрозділів Національної армії відповідно до Концепції оперативних можливостей збройних сил, яка є обов'язковою умовою для допуску до міжнародних миротворчих місій.
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