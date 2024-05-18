Національна гвардія Тунісу біля узбережжя виявила тіла чотирьох мігрантів. Силовики заявили, що берегова охорона окремо врятувала 52 мігрантів. Перед тим стало відомо, що близько 23 мігрантів пропали безвісти 18 травня після того, як вирушили на човні з Тунісу до Італії.

Про це повідомляє Reuters.

Також повідомляється, що Національна гвардія заарештувала дев'ятьох контрабандистів, а їхні човни були конфісковані.

Раніше стало відомо, що близько 23 мігрантів пропали безвісти 18 травня 2024 року після того, як вирушили на човні з Тунісу до Італії.

Як повідомляє Reuters, національна гвардія Тунісу розгорнула плавучі підрозділи та повідомила військово-морський флот, щоб допомогти у пошуках зниклих безвісти.

Як пише Reuters, Туніс зіткнувся з міграційною кризою і замінив Лівію як головний пункт відправлення для людей, які "тікають від бідності та конфліктів в Африці та на Близькому Сході в надії на краще життя в Європі".

Раніше, у березні, щонайменше 22 людини загинули після того, як човен з мігрантами перекинувся біля турецького острова Гокчеада в Егейському морі.