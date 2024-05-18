Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
23 мігранти зникли безвісти після того, як вирушили з Тунісу до Італії човном: Нацгвардія виявила кілька тіл
МІГРАНТИІТАЛІЯПодіїСвіт

23 мігранти зникли безвісти після того, як вирушили з Тунісу до Італії човном: Нацгвардія виявила кілька тіл

Оновлено
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Мігранти, Туніс
Морська національна гвардія Тунісу зупиняє мігрантів під час спроби потрапити до Італії, біля узбережжя Сфакс, Туніс, 18 квітня 2023 року. AP

Національна гвардія Тунісу біля узбережжя виявила тіла чотирьох мігрантів. Силовики заявили, що берегова охорона окремо врятувала 52 мігрантів. Перед тим стало відомо, що близько 23 мігрантів пропали безвісти 18 травня після того, як вирушили на човні з Тунісу до Італії.

Про це повідомляє Reuters.

Також повідомляється, що Національна гвардія заарештувала дев'ятьох контрабандистів, а їхні човни були конфісковані.

Раніше стало відомо, що близько 23 мігрантів пропали безвісти 18 травня 2024 року після того, як вирушили на човні з Тунісу до Італії.

Як повідомляє Reuters, національна гвардія Тунісу розгорнула плавучі підрозділи та повідомила військово-морський флот, щоб допомогти у пошуках зниклих безвісти.

Як пише Reuters, Туніс зіткнувся з міграційною кризою і замінив Лівію як головний пункт відправлення для людей, які "тікають від бідності та конфліктів в Африці та на Близькому Сході в надії на краще життя в Європі".

Раніше, у березні, щонайменше 22 людини загинули після того, як човен з мігрантами перекинувся біля турецького острова Гокчеада в Егейському морі.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Генштаб ЗСУ втрати ворога
На війні в Україні Росія втратила 1400 військових за добу — Генштаб
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Президент Ірану Раїсі загинув після катастрофи вертольота, повідомляють державні агентства
В Ірані офіційно повідомили про загибель президента Раїсі після катастрофи вертольота Оновлюється
Блекаут 2024 року
Удар по Харкову, в усіх регіонах діятимуть відключення світла. 817 день війни. Онлайн

Вибір редакції
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Amnesty International Вероніка Вельч
Нова голова українського Amnesty International — про повернення організації, ветеранів в команді й права під час війни
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
Дізнайтесь більше
Дональд Туск, кордон Польщі та Білорусі, Підляське управління
Польща витратить 1,5 млн злотих на фортифікації на кордоні з Білоруссю
Мігранти, Польща, Білорусь
Польські прикордонники затримали 220 мігрантів, які проривалися з Білорусі
Александер Стубб
"Путін використовує людей як інструмент у війні". Президент Фінляндії прокоментував закриття кордону з Росією
В Егейському морі перекинувся човен з мігрантами. Загинули щонайменше 22 людини
В Егейському морі перекинувся човен з мігрантами. Загинули щонайменше 22 людини
На початок