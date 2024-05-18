Колишнього посла України у Кувейті Олександра Балануцу призначено заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.
Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.
"За поданням міністра оборони Рустема Умєрова Кабінет міністрів України призначив Олександра Балануцу заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про Олександра Балануцу
Уродженець Кропивницького Олександр Балануца — магістр міжнародного права та кандидат економічних наук.
Має досвід роботи у Міністерстві фінансів України, Державному комітеті фінансового моніторингу та Національному університеті державної податкової служби за напрямком міжнародного співробітництва.
З 2019 року до квітня 2024-го він обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла України в державі Кувейт.