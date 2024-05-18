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Експосла у Кувейті Балануцу призначено заступником міністра оборони з питань євроінтеграції
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Експосла у Кувейті Балануцу призначено заступником міністра оборони з питань євроінтеграції

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Олександра Балануца
Олександра Балануца. Міноборони

Колишнього посла України у Кувейті Олександра Балануцу призначено заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

"За поданням міністра оборони Рустема Умєрова Кабінет міністрів України призначив Олександра Балануцу заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Олександра Балануцу

Уродженець Кропивницького Олександр Балануца — магістр міжнародного права та кандидат економічних наук.

Має досвід роботи у Міністерстві фінансів України, Державному комітеті фінансового моніторингу та Національному університеті державної податкової служби за напрямком міжнародного співробітництва.

З 2019 року до квітня 2024-го він обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла України в державі Кувейт.

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