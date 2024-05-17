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Ізраїль хоче скасувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною
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Ізраїль хоче скасувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

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Нетаньягу і Смотрич
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розмовляє з міністром фінансів Бецалелем Смотричем під час засідання Кабінету міністрів, Тель-Авів, Ізраїль, 7 січня 2024 року. REUTERS/Ronen Zvulun

Ізраїль скасує свою угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, а також запровадить 100% мито на інший імпорт з Туреччини у відповідь на рішення президента Туреччини Таїпа Ердогана припинити експорт до Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотрича.

За словами міністра, цей план буде передано на затвердження ізраїльського Кабміну.

Раніше цього місяця Туреччина заявила, що припиняє експорт до Ізраїлю на час війни Ізраїлю та ХАМАСу, посилаючись на «посилення гуманітарної трагедії» на палестинських територіях. Але Міністерство торгівлі Туреччини заявило, що у компаній є три місяці, щоб виконати наявні замовлення через треті країни.

"Його (Ердогана) оголошення про припинення імпорту в Ізраїль є оголошенням економічного бойкоту та серйозним порушенням міжнародних торговельних угод, які Туреччина зобов’язалася дотримуватися", – йдеться у заяві Смотрича.

Він зазначив, що дії Ізраїлю триватимуть лише до тих пір, поки Ердоган залишатиметься при владі.

"Якщо наприкінці каденції Ердогана громадяни Туреччини оберуть розсудливого лідера, який не буде ненависником Ізраїлю, можна буде повернути торговельний шлях з Туреччиною", – сказав Смотрич.

Згідно з планом Смотрича, скасовуються всі пільгові митні ставки на товари, які ввозяться з Туреччини до Ізраїлю згідно з угодою про зону вільної торгівлі. Водночас мито буде накладено на будь-який товар, імпортований з Туреччини до Ізраїлю, у розмірі 100% вартості товару на додаток до наявної ставки мита.

У заяві йдеться, що міністерства фінансів, економіки та закордонних справ також вживатимуть заходів для зміцнення виробництва Ізраїлю, диверсифікуючи джерела імпорту, щоб зменшити залежність від Туреччини.

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