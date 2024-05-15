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Укренерго прогнозує відключення світла по Україні ввечері 15 травня
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Укренерго прогнозує відключення світла по Україні ввечері 15 травня

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Електрична лампочка
Електрична лампочка. Фото: Суспільне Дніпро

В енергосистемі України через похолодання значний дефіцит. У вечірні години 15 травня можливе застосування аварійних відключень електроенергії для промисловості і побутових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго.

У компанії зазначили, що з шостої години ранку через похолодання зросло споживання електроенергії, а наявних обсягів імпорту, аварійної допомоги та обмеження споживання для його подолання було недостатньо. Тому з 6:40 до 08:30 Диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України, за винятком Херсонської області. Станом на 9:30 аварійні відключення скасовані, енергоживлення споживачів відновлено.

"При зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 – 23:00, "Укренерго" прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів.  Також сьогодні з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності", — зазначили в Укренерго.

14 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

Сьогодні, 15 травня, аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.

Укренерго закликає українців ощадливо використовувати електроенергію.

Протягом доби Україна імпортувала електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 23 692 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 628 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.

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