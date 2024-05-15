Укренерго вранці 15 травня застосовує відключення світла по всій Україні

У середу, 15 травня, з 6:40 до 09:00 Диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів".
Також сьогодні протягом доби для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.