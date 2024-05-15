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На війні в Україні РФ втратила 1510 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 1510 військових за добу — Генштаб

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Армія РФ
Російські військові несуть пораненого. Російські військові несуть поранених. Фото: Facebook / ГУР Міноборони України

Станом на ранок 14 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 486 940 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1510 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 7510 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14508 (+48) од,
  • артилерійських систем – 12538 (+23) од,
  • РСЗВ – 1070 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
  • літаків – 351 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2199 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16955 (+48) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2061 (+7).

Дані уточнюються.

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