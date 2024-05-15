Австралія передасть Україні сучасні катери — посол

До нового пакета військової допомоги Україні на суму 100 млн доларів США, про який у квітні оголосив уряд Австралії увійде партія сучасних катерів Sentinel 830R RHIB.

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

"Також я мав змогу оглянути катери, які для України виготовляє інноваційна компанія Sentinel Boats. Вони увійшли до останнього пакета допомоги Україні від уряду Австралії", — написав він у Твіттер.

Генеральний директор Sentinel Boats Джордж Макгуайр заявив, що катери, які можуть виконувати завдання як у річках, так і у відкритому морі, допоможуть Україні.

"830R може бути швидко розгорнутий та потребує мінімального обслуговування, що забезпечує більшу оперативну готовність, коли це буде необхідно українським силам", – сказав він.