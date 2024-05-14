Латвія придбає на 10 млн євро артилерійські боєприпаси для України

На закритому засіданні 14 травня латвійський уряд ухвалив рішення про виділення 10 мільйонів євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України, крім того, влітку Україні буде поставлено чергову партію дронів.

Про це пише Delfi.

За словами премʼєр-міністерки Евіки Силіньї та міністра оборони Андріса Спрудса, ці гроші передбачені так званою чеською ініціативою щодо постачання артилерійських боєприпасів Україні. Чехія координує низку країн, які вносять фінансування на закупівлю боєприпасів для потреб України.

Спрудс повідомив, що також за ці гроші планують придбати понад 3 тисячі великокаліберних 155-міліметрових снарядів. Нещодавно в Україну відправили 100 дронів, додав очільник Міноборони.

У червні планують відправити другу партію, що складається з приблизно 1000 бойових дронів різної потужності. Наразі країни-учасниці дронової коаліції заявили про фінансування у розмірі понад пів мільярда євро на закупівлю дронів.

Цього та наступні два роки Латвія надасть Україні військову підтримку у розмірі 0,25% від внутрішнього валового продукту. Цього року це 112 мільйонів євро, нагадав міністр.

Раніше Міністерства оборони Латвії та Чехії 19 березня на засіданні контактної групи з оборони України "Рамштайн", підписали меморандум порозуміння про співпрацю у сфері військово-технічної допомоги Україні. Передбачена закупівля великокаліберних боєприпасів для потреб України.

Лист про намір брати участь у коаліції дронів 14 лютого поряд із Латвією підписали кілька країн. Латвія виділятиме на розвиток коаліції дронів не менше 10 мільйонів євро на рік. Намір країн, що входять до коаліції — забезпечити один мільйон дронів для потреб України.

Що відомо про коаліцію дронів для України

12 грудня 2023 року міністр оборони Рустем Умєров зустрівся у Києві зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Тоді сторони обговорили створення коаліції дронів й ухвалили відповідні рішення.

У середині січня 2024 року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що Рига досягла прогресу в створенні коаліції з майже 20 держав для озброєння українських військових тисячами нових безпілотників.