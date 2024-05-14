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Ситуація на фронті складна, за добу було 130 бойових зіткнень — Генштаб
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Ситуація на фронті складна, за добу було 130 бойових зіткнень — Генштаб

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ЗСУ, Ситуація на фронті — Генштаб ввечері 14 травня 2024
Український військовий на передовій. Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Генеральний штаб ЗСУ розповів, що станом на 19:00 14 травня ситуація на фронті залишалася складною. Протягом поточної доби відбулося 130 бойових зіткнень. Найбільше атак — на Покровському, Краматорському, Куп'янському та Харківському напрямках.

Про це Генштаб поінформував на своїй Facebook-сторінці.

Росіяни, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці за підтримки авіації інтенсивно атакують українські позиції. ЗСУ стримують натиск, завдають ворогу максимальних втрат.

Загалом армія РФ завдала 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснила 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Сумщині росіяни завдали авіаційного удару в районі Дмитрівки.

На Харківському напрямку кількість атак зросла до 14. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Нескучне. Втрати росіян протягом поточної доби тут склали близько 120 військовослужбовців та 23 одиниці озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень, зокрема в районах Синьківки, Берестового та М'ясожарівки.

На Сіверському напрямку російські війська здійснили 9 атак неподалік Спірного, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Роздолівки.

На Краматорському напрямку противник активізувався. Кількість ворожих атак значно зросла — до 21.

На Покровському напрямку інтенсивність боїв лишається високою. Російська армія продовжує завдавати авіаударів, зокрема в районах Уманського, Новоселівки Першої та Желанного. Бойову авіацію Росія залучала 16 разів. Застосовує також КАБи. Загалом сьогодні на цьому напрямку відбулося 40 атак на позиції українських оборонців. Найбільше — в районах Новоолександрівки, Нетайлового та Соловйового.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 9 російських атак. Противник зосереджує свої зусилля в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.

На Придніпровському напрямку сьогодні російські солдати 5 разів атакували українських захисників поблизу Кринок, успіху не мали.

На Лиманському, Торецькому, Времівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках значних змін в обстановці не відбулося.

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