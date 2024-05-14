На фронті Сили оборони відбивають 20 атак військ РФ — Генштаб

За поточну добу війська РФ 31 раз атакували позицій українських військ на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, 20 з атак ще триває.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

У Чернігівській та Сумській областях обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось.

На Харківському напрямку підрозділи Сил оборони відбивають атаку на напрямку Шебекіно (РФ) — Вовчанськ, ситуація контрольована. Через авіаційні удари із застосуванням 10 КАБів по українських підрозділах, для збереження життя військових проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Тривають бойові дії.

"Продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки", — повідомили у Генштабі.

На Куп’янському напрямку тривають 3 атаки російських окупантів в районах Вільшана – Петропавлівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, росіяни успіху не мають. Підрозділи українських військ знищили танк та БМП ворога.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбивають 7 атак на напрямках Веселе – Роздолівка, Золотарівка — Верхньокам’янське, Миколаївка – Спірне, Берестове – Виїмка. Бої тривають, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку українські війська відбили 2 атаки на напрямках Бахмут – Новий, Бахмут – Кліщіївка. Позиції не втрачені.

На Торецькому напрямку підрозділи ЗСУ стримують атаку російських окупантів на напрямку Миколаївка - Біла Гора, без успіху окупантів.

На Покровському напрямку війська Сил оборони відбили 11 атак на напрямках: Очеретине – Новоолександрівка, Архангельське – Новоолександрівка, Архангельське – Калинове, Архангельське – Євгенівка, Тоненьке – Нетайлове, Піски – Нетайлове, 5 атак ще триває. На окремих ділянках внаслідок інтенсивного вогневого впливу війська РФ мали обмежений тактичний успіх.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили атаку на напрямку Мар’їнка – Григорівка. На окремій ділянці росіяни мали обмежений успіх.

На Времівському напрямку підрозділи українських військ відбили 5 атак на напрямках Солодке – Водяне, Завітне Бажання – Старомайорське. В ході боїв позиції ЗСУ не втрачені.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили атаку на напрямку Новопрокопівка — Роботине. Росіяни успіху не мали, ЗСУ не допустили втрат позицій та територій.

На інших напрямках, за даними Генштабу, суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки військ РФ. Також українські військові збили російський Су-25.

З початку доби росіяни завдали 8 авіаційних ударів, застосували 15 керованих авіаційних бомб, здійснили 23 удари дронами-камікадзе та понад 500 обстрілів позицій Сил оборони. Загальні втрати росіян становлять 80 осіб, озброєння та військової техніки – 32 одиниці.