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У Волгоградській області зійшов із рейок вантажний потяг. У РФ кажуть про атаку дрона
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У Волгоградській області зійшов із рейок вантажний потяг. У РФ кажуть про атаку дрона

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Росія, поїзд, аварія, Волгоград
У Волгоградській області РФ зійшов з рейок вантажний поїзд, 14 травня 2024 року. Скриншот з відео

Уночі 14 травня у Волгоградській області Росії зійшов із рейок вантажний потяг. Імовірною причиною інциденту у РФ називають атаку безпілотника. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров поки що не прокоментував подію.

Про це повідомляють Телеграм-канали База та Новини Волгограда.

Подія сталася близько 1 години ночі за місцевим часом в районі станції Котлубань. Причиною сходження з рейок поїзда називають атаку безпілотника.

Повідомляється, що загорілися два вагони з паливом, після чого одна цистерна вибухнула, а частина нафтопродуктів розлилася на землю і спричинила пожежу.

Загалом з рейок зійшли 9 вагонів поїзда, вогонь локалізували, але поки повністю не загасили.

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