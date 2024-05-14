Уночі 14 травня у Волгоградській області Росії зійшов із рейок вантажний потяг. Імовірною причиною інциденту у РФ називають атаку безпілотника. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров поки що не прокоментував подію.

Про це повідомляють Телеграм-канали База та Новини Волгограда.

Подія сталася близько 1 години ночі за місцевим часом в районі станції Котлубань. Причиною сходження з рейок поїзда називають атаку безпілотника.

Повідомляється, що загорілися два вагони з паливом, після чого одна цистерна вибухнула, а частина нафтопродуктів розлилася на землю і спричинила пожежу.

Загалом з рейок зійшли 9 вагонів поїзда, вогонь локалізували, але поки повністю не загасили.