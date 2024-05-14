Сили ППО збили 18 з 18 дронів, якими РФ атакувала Україну

У ніч на 14 травня 2024 року Росія атакувала Україну 18 ударними безпілотниками типу Shahed та однією балістичною ракетою "Іскандер-М". Сили протиповітряної оборони знищили усі 18 "шахедів.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Удару дронами та ракетою завдавали з території окупованого Криму.
Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
"В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих "шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської та Хмельницької областей", — йдеться у повідомленні.