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РФ на війні в Україні втратила понад 485 тисяч військових — Генштаб
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РФ на війні в Україні втратила понад 485 тисяч військових — Генштаб

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Армія РФ
Російські військові. Getty Images

Станом на ранок 14 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 485 430 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1400 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 7496 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14460 (+43) од,
  • артилерійських систем – 12515 (+28) од,
  • РСЗВ – 1070 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 798 (+1) од,
  • літаків – 351 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49),
  • крилаті ракети ‒ 2197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2054 (+6).

Дані уточнюються.

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