РФ на війні в Україні втратила понад 485 тисяч військових — Генштаб

Станом на ранок 14 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 485 430 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1400 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 7496 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14460 (+43) од,
- артилерійських систем – 12515 (+28) од,
- РСЗВ – 1070 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 798 (+1) од,
- літаків – 351 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49),
- крилаті ракети ‒ 2197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 2054 (+6).
Дані уточнюються.