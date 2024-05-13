Станом на ранок 13 травня знеструмлені 412 населених пунктів в Донецькій, Харківській, Херсонській і Сумській областях Україні. З 17:00 до 24:00 будуть діяти обмеження споживання для промисловості. На 13 травня запланований рекордний обсяг імпорту з 5 країн Європи. На Донеччині, Харківщині та Сумщині припинено газопостачання 550 споживачам.

Про це пишуть пресслужби "Укренерго" та Міністерства енергетики України.

В "Укренерго" зауважили, що протягом більшої частини доби зберігається дефіцит електроенергії. Причина — масштабні пошкодження українських електростанцій через обстріли РФ, через що об'єкти не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.

Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини" зазначив, що на сьогодні Україна втратила близько 8 ГВт потужності в системі.

Станом на 9:10 13 травня споживання зросло на 6,7%, якщо порівнювати з тим самим часом попереднього робочого дня — 10 травня.

Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 17:00 до 24:00.

Енергетики просять споживачів зменшити використання енергомістких приладів у пікові години, особливо ввечері з 17:00 до 22:00).

"Буде складно втримати систему без обмежень, особливо взимку. Треба також враховувати, що ми нині фіксуємо ситуацію станом на зараз, а ситуацію до зими з урахуванням наступних обстрілів або їх впливу на систему важко передбачити. Але очевидно, що буде ще додатковий негативний вплив на систему. Тому ситуація буде складна. Навіть якщо ви не маєте обмежень сьогодні, треба розуміти, що триває війна і десь у цей час ці обмеження є. Тому дуже важливе ощадливе використання електроенергії", — наголосив міністр Галущенко.

Знеструмлення та відсутність газу в областях

На ранок знеструмлені 412 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин — в Сумській області.

На Харківщині вчора заживили понад 1 тисячу абонентів. Однак через нічні обстріли є нові відключення. Без напруги лишаються 33,7 тисячі абонентів.

На Донеччині через обстріли минулої доби було знеструмлено 8,7 тисячі абонентів у 2 населених пунктах. Енергетики заживили майже 2 тисячі абонентів. На ранок залишаються без напруги 107 населених пунктів, загалом – 52,4 тисячі абонентів.

На Дніпропетровщині через бойові дії вимикалися 70 абонентів, усім повернули світло.

На Запоріжжі енергетики усунули технологічне порушення в електромережах та відновили енергоживлення для 2,4 тисячі абонентів. Через бойові дії залишаються знеструмленими 3,7 тисячі абонентів.

На Миколаївщині через бойові дії залишаються без напруги 2 юридичних споживачі.

На Сумщині через технологічне порушення знеструмлено понад 5 тисяч абонентів у 5 населених пунктах. Залишаються без світла 10,3 тисячі точок обліку у 78 населених пунктах, з них 5,2 тисячі – через російські обстріли.

У Херсоні внаслідок обстрілів було знеструмлено 85 абонентів, залишаються без світла майже 3 тисячі точок обліку, в області – 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах.

На Чернігівщині внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1,5 тисячі абонентів у 27 населених пунктах.

Крім того, через обстріли на Донеччині, Харківщині та Сумщині припинено газопостачання 550 споживачам.

Аварійна допомога та імпорт

12 травня, щоби подолати дефіцит в енергосистемі, Румунія, Польщі, Словаччина на запит "Укренерго" аварійно постачали електроенергію в Україну з 00:00 до 06:00 та з 20:00 до 24:00. Також з 08:00 до 19:00 на запит польського оператора енергосистеми, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії з Польщі. 13 травня аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови здійснювали імпорт електроенергії загальним обсягом 19 484 МВт•год, з максимальною потужністю в окремі години до 1475 МВт.