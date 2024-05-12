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73 танки і бронемашини та 1740 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
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73 танки і бронемашини та 1740 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу

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Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори. Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори. Фото: Associated Press

Станом на ранок 13 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 484 030 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1740 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 7485 (+31) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14417 (+42) од,
  • артилерійських систем – 12487 (+15) од,
  • РСЗВ – 1070 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 797 (+0) од,
  • літаків – 350 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 2197 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16878 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2048 (+6).

Дані уточнюються.

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