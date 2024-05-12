Станом на ранок 13 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 484 030 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1740 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 7485 (+31) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14417 (+42) од,
- артилерійських систем – 12487 (+15) од,
- РСЗВ – 1070 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 797 (+0) од,
- літаків – 350 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26),
- крилаті ракети ‒ 2197 (+3),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16878 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2048 (+6).
Дані уточнюються.