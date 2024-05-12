Швейцарія – переможниця Євробачення-2024. Протягом фіналу та під час оголошення результатів фани та медійники у медіацентрі Мальме танцювали зі своїми прапорами та підтримували один одного. Україна посіла третє місце на Євробаченні-2024.
Незадоволені залишились фани з Нідерландів, оскільки їхній представник Йост Кляйн був дискваліфікований з Євробачення – над ним триває судовий процес через погрози знімальній групі.
Водночас під час фіналу Євробачення біля арени вийшли пропалестинські мітингувальники. Їх затримували. Активістка Ґрета Тунберг затримана також.
Яким був фінал Євробачення-2024 – дивіться у репортажі Суспільного.
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