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Переможці Євробачення-2024. Виступ України. Спроба прорватись на арену. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
ЄВРОБАЧЕННЯВідео

Переможці Євробачення-2024. Виступ України. Спроба прорватись на арену. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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Швейцарія – переможниця Євробачення-2024. Протягом фіналу та під час оголошення результатів фани та медійники у медіацентрі Мальме танцювали зі своїми прапорами та підтримували один одного. Україна посіла третє місце на Євробаченні-2024.

Незадоволені залишились фани з Нідерландів, оскільки їхній представник Йост Кляйн був дискваліфікований з Євробачення – над ним триває судовий процес через погрози знімальній групі.

Водночас під час фіналу Євробачення біля арени вийшли пропалестинські мітингувальники. Їх затримували. Активістка Ґрета Тунберг затримана також.

Яким був фінал Євробачення-2024 – дивіться у репортажі Суспільного.

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