На фронті відбулося 155 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Найгарячіше на Харківщині, на Сіверському, Краматорському, Покровському, Времівському напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом, війська РФ завдали 13 ракетних та 118 авіаційних ударів, здійснили 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань військ РФ не виявлено.

У Сіверському операційному районі, в Чернігівській та Сумській областях армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаційного удару в районі міста Суми.

На Харківському напрямку окупанти, за підтримки авіації, здійснили 12 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке, Вовчанські Хутори Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 19 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де війська РФ намагалися покращити тактичне положення. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Твердохлібове, Сергіївка Луганської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 10 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Новосадове, Терни Донецької області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 27 атак в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Іванівське, Часів Яр, Григорівка, Новий Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, намагалися покращити тактичне положення. Також війська РФ завдали авіаудару у районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області.

На Торецькому напрямку окупанти не наступали, проте, завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Калинове, Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де росіяни за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Карлівка, Миколаївка, Олександропіль, Стара Миколаївка, Прогрес, Новогродівка Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати війська РФ в районах населених пунктів Костянтинівка, Солодке, Красногорівка, Водяне, де вони, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку українські захисники відбили 16 атак в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів.

На Оріхівському напрямку окупанти, за підтримки авіації, двічі атакували позиції ЗСУ в районі Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаудару в районі населеного пункту Сторожеве Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області.

На Придніпровському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, росіяни здійснили 5 безуспішних атак на позиції ЗСУ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Антонівка Херсонської області.

Водночас українські воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

За уточненою інформацією, протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 зенітно-ракетних комплексах, 2 артилерійських засобах, 2 радіолокаційних станціях та 9 районах зосередження особового складу росіян.