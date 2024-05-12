Віцеканцлер Швейцарії помер під час походу в гори

Речник Федеральної ради та віцеканцлер Швейцарії Андре Сімонацці 10 травня помер під час походу в гори. Йому було 55 років.

Про це йдеться у повідомленні швейцарського уряду.

"Він любив відпочивати в горах. У п'ятницю він знепритомнів і помер під час одного зі своїх улюблених походів. Андре Сімонацці було 55 років. У нього залишилися дружина і троє дорослих дітей", — зазначається на сайті уряду.

Сімонацці призначили на посаду віцеканцлера й спікера Федеральної ради Швейцарії в листопаді 2008 року. Вже з наступного року він брав участь у засіданнях уряду, вів протоколи та займався комунікацією. Зокрема очолював кілька відділів та Службу президента.