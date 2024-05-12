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На війні в Україні РФ втратила 1260 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 1260 військових за добу — Генштаб

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Російські військові
Російські військові. Російські військові. Фото: АР

Станом на ранок 12 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 482 290 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1260 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 7454 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14375 (+22) од,
  • артилерійських систем – 12472 (+30) од,
  • РСЗВ – 1066 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 797 (+1) од,
  • літаків – 350 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2194 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16819 (+64) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2042 (+2).

Дані уточнюються.

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