На війні в Україні РФ втратила 1260 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 12 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 482 290 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1260 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 7454 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14375 (+22) од,
- артилерійських систем – 12472 (+30) од,
- РСЗВ – 1066 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 797 (+1) од,
- літаків – 350 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2194 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16819 (+64) од,
- спеціальна техніка ‒ 2042 (+2).
Дані уточнюються.