Піхотинці 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ тримають оборону в районі міста Часів Яр на Донеччині та відбивають щоденні штурми росіян, які намагаються просунутись з Іванівського та Богданівки.

Військових цілодобово прикривають мінометні розрахунки – їхнє завдання не підпустити ворожі штурмові групи, аби уникнути контактних боїв, та розбити логістику росіян під час ротації чи евакуації. Суспільне Новини провело кілька діб на позиціях мінометників.

Дивіться у відео, як обороняють Часів Яр з перевагою ворожої армії в десять разів та як відбивають постійні активні штурми.