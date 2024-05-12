НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Піхота молиться на нас, а ми на них". Робота мінометників, які обороняють Часів Яр. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Вторгнення Росії в УкраїнуЗСУАРМІЯВідео

"Піхота молиться на нас, а ми на них". Робота мінометників, які обороняють Часів Яр. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Піхотинці 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ тримають оборону в районі міста Часів Яр на Донеччині та відбивають щоденні штурми росіян, які намагаються просунутись з Іванівського та Богданівки.

Військових цілодобово прикривають мінометні розрахунки – їхнє завдання не підпустити ворожі штурмові групи, аби уникнути контактних боїв, та розбити логістику росіян під час ротації чи евакуації. Суспільне Новини провело кілька діб на позиціях мінометників.

Дивіться у відео, як обороняють Часів Яр з перевагою ворожої армії в десять разів та як відбивають постійні активні штурми.

Топ дня
Швейцарія перемогла на &quot;Євробаченні-2024&quot;, Україна увійшла в трійку
Швейцарія перемогла на "Євробаченні-2024", Україна увійшла в трійку
Зенітники 110-ї бригади ЗСУ збили російський Су-25
Зенітники 110-ї бригади ЗСУ збили російський Су-25
Велика Британія
Велика Британія оголосила про передачу військового пакету допомоги Україні на 500 млн фунтів стерлінгів Важливо
HIMARS
США схвалили терміновий продаж Україні трьох установок HIMARS Важливо
північне сяйво у небі над Дніпром
Північне сяйво над Україною, Великдень, обстріли Харкова. Тиждень війни у фото

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Дізнайтесь більше
Евакуація з Харківської області
З Вовчанська евакуюють людей через загрозу наступу РФ на Харківщині. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
ЗСУ, Україна
За добу ЗСУ 108 разів вступали у бойові зіткнення з армією РФ — Генштаб
Макрон
Макрон знову не виключив втручання Франції у війну на боці України
Латвія, Україна
Не тільки дрони та РЕБ. Між Україною та Латвією є й інша співпраця в оборонній сфері — український посол
На початок