Очільник рекрутингового центру бригади “Азов” у Львові Андрій Лазорко розповів, що зараз є попит на приєднання до бригади.

Про це Лазорко сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Зараз попит є. Люди розуміють, що є нестача військових, і вони намагаються знайти собі максимально ефективне місце, на якому вони можуть бути корисні. Тому вони приходять до нас. За віком — це дуже різні люди. Від 18, щойно виповнилося, приходять до нас і хочуть взяти активну участь у захисті нашої країни,і є 50-55 років і навіть в 70 років. Але ми таким відмовляємо, тому що вони не проходять”, — розповів Лазорко.

Він зазначив, що рекрутингові центри “Азову” є зараз у Львові, Луцьку, Києві, Дніпрі та Одесі. Зараз там готові бачити спеціалістів, які розбираються і вміють щось робити, щоб вони були максимально ефективні. Увагу звертають на те, чим людина займалася в основному в цивільному житті.

“Наприклад, якщо це водій, який їздив 20 років свого життя на різних авто, і в нього добре це виходить, то так, він буде в пріоритеті перед тим, хто цього не робив”, — сказав Лазорко.

За його словами, якщо говорити про тилові спеціальності кого потребують, то це водії, зварювальники, токарі, механіки, автоелектрики та багато різних спеціальностей. На сервісі work.ua розміщені вакансії, осоновні обов’язки та вимоги. Також вакансії є на сайті lobby x.

“Там розміщені всі актуальні вакансії. За деякими, які не встигають оновлюватися там, можна звертатися напряму в рекрутинговий центр”, — сказав представник бригади.

Лазорко пояснив, що після того, як людина визначила відповідну вакансію, з нею зв’язуються. Вона приходить в найближчий рекрутинговий центр, з нею спілкуються напряму і визначають, чи підходить вона на це місце чи ні. Можуть запропонувати щось краще.

“Якщо людина виявила бажання йти по мобілізації, то ми спускаємо мобілізаційне розпорядження на ТЦК. Тобто є можливість з ТЦК прийти до нас”, — пояснив представник “Азову”.