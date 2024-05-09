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День перемоги над нацизмом у Європі: проросійські марші та акції українців
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День перемоги над нацизмом у Європі: проросійські марші та акції українців

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Акції росіян у світі з нагоди 9 травня
Українські активісти на протесті біля радянського військового кладовища, де посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв покладає квіти з нагоди річниці перемоги над нацистською Німеччиною, у Варшаві, Польща, 9 травня 2024 року. REUTERS/Agencja Wyborcza.pl/Slawomir Kaminski

Росія 9 травня відзначає День перемоги у Другій світовій війні (як це називають росіяни — "у Великій вітчизняній війні"). З 2011 року на честь цього дня в Росії та закордоном проводять ходу "Безсмертний полк", яку започаткували троє російських журналістів у Томську. До нього долучаються нащадки радянських солдатів та прихильники російської дати.

Цього року в кількох країнах Європи вшановували радянських солдатів. "Безсмертний полк" пройшов у Сербії та Боснії. Натомість українці в Німеччині, Естонії та Польщі нагадували про російську агресію проти України.

Польща

Як передають репортери "Радіо Свобода", у Варшаві біля Меморіалу радянським солдатам проросійські активісти організували мітинг, на який зібралися близько 50 людей. Вони були з прапорами РФ і георгіївськими стрічками, вигукували антиукраїнські гасла і кричали "Слава Путіну". Також співали російських пісень.

На захід прийшов посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв. Поряд з цим провели свою акцію близько 30 українок, які були вдягнені в білі сорочки, вкриті червоною рідиною. Жінки скандували проросійському зібранню "Фашисти!" та "Терористи!".

Нагадаємо, у 2022 році 9 травня активісти в Польщі облили червоною фарбою посла Росії Сергія Андрєєва, коли той збирався покласти квіти на цвинтарі радянських воїнів.

Як росіяни в Європі відзначали День перемоги
Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв спілкується з пресою в день покладання квітів з нагоди річниці перемоги над нацистською Німеччиною у Варшаві, Польща, 9 травня 2024 року. REUTERS/Agencja Wyborcza.pl/Slawomir Kaminski

Естонія

У прикордонному з Росією місті Нарва близько 100-150 людей прийшли до братської могили радянських солдатів, аби покласти квіти, передає суспільний мовник Естонії ERR. Там порушення правопорядку не спостерігають.

Водночас на стіні Нарвського замку, що розташований на естонсько-російському кордоні, вивісили плакат із написом "Putin war criminal" ("Путін – воєнний злочинець").

Сербія

У Сербії "Безсмертний полк" відвідали посли Росії, Білорусі, Азербайджану та Казахстану. Сербська міністерка у справах сім’ї Міліца Джурджевич Стаменковскі приєдналась до заходу і заявила, що, попри "складний політичний контекст, сербсько-російську дружбу та союз не можна згасити чи перервати".

"Сербія не хотіла наражати Російську Федерацію на санкції, протистояла різним зовнішньополітичним викликам і, безумовно, буде залишатися на цьому принциповому шляху", — сказала урядовиця.

В окремих учасників були георгіївські стрічки та символіка з літерою Z — знаком російського вторгнення в Україну.

Вінки до пам'ятника визволителям Белграда поклали міністри Нікола Селакович, Неманья Старович, а також міністр без портфеля Ненад Попович і віцепрем'єр Александар Вулін, які обидва під санкціями США через зв'язки з Росією.

Вперше марш пройшов не тільки в столичному Белграді, а і в інших містах Сербії — Крагуєваці та Ніші.

Боснія і Герцеговина

Згідно з репортажем Radio Slobodna Evropa, у Республіці Сербській у складі Боснії і Герцеговини також пройшов "Безсмертний полк" у місті Баня-Лука. Марш очолили проросійський президент РС Мілорад Додік та посол РФ у Боснії та Герцеговині Ігор Калабухов. На ході лунали заклики про відокремлення від Боснії і Герцеговини. Також на ході були "Нічні вовки" — проросійські мотоциклісти, які внесені до санкційного списку США через прихильність до лідера Росії Володимира Путіна. На марші деякі люди причепили георгіївські стрічки.

Німеччина

Як пише DW, у Берліні біля меморіалу радянським воїнам у Трептов-парку зібралися кількасот людей. На офіційну частину прибули кілька православних священників і посол Росії Сергій Нечаєв. Також були представники посольств Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, В'єтнаму, Білорусі, Таджикистану.

У Берліні 8 і 9 травня заборонили використання біля меморіалів російських прапорів. Однак і прапори РФ, і георгіївські стрічки де-не-де траплялися на очі. Неподалік від зібрання росіян українці вивісили український стяг із написом "До дня перемоги над окупантами: учора, сьогодні, завтра".

Учасники ходи поскаржилися, що українцям можна демонструвати національні прапори, а їм самим — ні. Як пише Berliner Zeitung, відбулася сутичка, довелося втрутитися поліції.

"Нічні вовки" у Берліні теж долучилися до заходу.

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