Чи очолить Кубраков одне з міністерств: що кажуть у Раді

Звільнений з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков може очолити одне з міністерств, на які розділять нинішнє відомство.
Про це Суспільному повідомили два джерела у "Слузі народу".
"Позиція фракції, що він має очолити міністерство інфраструктури. Шанси цілком реальні, враховуючи його протекцію", — сказав співрозмовник.
Ще одне джерело також повідомило, що Кубракова планують все-таки призначити в Мінінфраструктури — така була домовленість із фракцією СН і її головою Давидом Арахамією.
Водночас нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк вважає, що Кубракову не повернуть посаду в Кабміні.
"Щось з розмов з колегами і тим як все організовано мені все більше здається, що з подальшим перепризначенням Кубракова на Міністра інфраструктури буде проблема. Не виглядає так, що з цим будуть поспішати. І скоріше за все …це все", — написав він у Телеграм.
Згодом нардеп додав: "Так, це було остаточне звільнення Кубракова. Перепризначення не буде".