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Чи очолить Кубраков одне з міністерств: що кажуть у Раді
Політика

Чи очолить Кубраков одне з міністерств: що кажуть у Раді

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Кубраков
Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олекандр Кубраков.Фото: Олександр Брамський, Суспільне

Звільнений з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков може очолити одне з міністерств, на які розділять нинішнє відомство.

Про це Суспільному повідомили два джерела у "Слузі народу".

"Позиція фракції, що він має очолити міністерство інфраструктури. Шанси цілком реальні, враховуючи його протекцію", — сказав співрозмовник.

Ще одне джерело також повідомило, що Кубракова планують все-таки призначити в Мінінфраструктури — така була домовленість із фракцією СН і її головою Давидом Арахамією.

Водночас нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк вважає, що Кубракову не повернуть посаду в Кабміні.

"Щось з розмов з колегами і тим як все організовано мені все більше здається, що з подальшим перепризначенням Кубракова на Міністра інфраструктури буде проблема. Не виглядає так, що з цим будуть поспішати. І скоріше за все …це все", — написав він у Телеграм.

Згодом нардеп додав: "Так, це було остаточне звільнення Кубракова. Перепризначення не буде".

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