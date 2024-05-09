На війні в Україні РФ втратила 1300 військових за добу — Генштаб ЗСУ

Станом на ранок 93 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 478 730 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1300 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
танків ‒ 7429 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 14281 (+35) од,
артилерійських систем – 12340 (+23) од,
РСЗВ – 1058 (+1) од,
засоби ППО ‒ 793 (+1) од,
літаків – 349 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9775 (+47),
крилаті ракети ‒ 2192 (+41),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 16618 (+69) од,
спеціальна техніка ‒ 2027 (+8).
Дані уточнюються.