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На війні в Україні РФ втратила 1300 військових за добу — Генштаб ЗСУ
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На війні в Україні РФ втратила 1300 військових за добу — Генштаб ЗСУ

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Російські військові несуть поранених
Російські військові несуть поранених. Російські військові несуть поранених. Фото: Facebook / ГУР Міноборони України

Станом на ранок 93 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 478 730 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1300 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

танків ‒ 7429 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 14281 (+35) од,

артилерійських систем – 12340 (+23) од,

РСЗВ – 1058 (+1) од,

засоби ППО ‒ 793 (+1) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9775 (+47),

крилаті ракети ‒ 2192 (+41),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16618 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 2027 (+8).

Дані уточнюються.

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