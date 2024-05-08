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Асєєв: негативний досвід "учебки" може відбити бажання служити
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Асєєв: негативний досвід "учебки" може відбити бажання служити

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Станіслав Асєєв
Військовослужбовець ЗСУ, письменник і журналіст Станіслав Асєєв під час інтервʼю Суспільному, Донеччина, 19 квітня 2024 року. Суспільне Новини/Владислав Кравець

Військовослужбовець 109-ї окремої бригади територіальної оборони, письменник і журналіст Станіслав Асєєв вважає, що умови в загальновійськових навчальних центрах по Україні можуть бути однією з причин негативного ставлення частини суспільства до ідеї приєднання до лав Сил оборони.

Про це Асєєв сказав в інтерв’ю Суспільному.

“Люди ж спілкуються між собою, у кожного зараз є хтось у війську – чи рідні, чи друзі, чи просто знайомі. Вони діляться своїми враженнями. І, в принципі, всі знають, що відбувається зараз в армії, зокрема на першій ланці – у навчальних центрах. Не бригадних, я підкреслюю, а загальновійськових”, – зазначив він.

На початку березня Станіслав Асєєв описав свій досвід у навчальному центрі у колонці на сайті Радіо Свобода.

“Звісно, це просто відбиває бажання – має відбивати бажання, якщо ви адекватна людина і бачите ці навчальні центри. В моєму випадку це була просто колонія. Я кажу, що відсидів 31 з половиною місяць – і додаю зараз ще два”, – каже письменник.

У 2017-2019 роках Станіслав Асєєв перебував у полоні в підконтрольних Росії бойовиків угруповання “ДНР”.

“Є більш-менш нормальні навчальні центри. Але і на заході країни, і на півночі є такі формати, як той, де ми були на Дніпропетровщині”, – додав Асєєв.

Сам Асєєв мобілізувався добровільно й обрав підрозділ ще до приходу до територіального центру комплектування. В інтерв’ю Суспільному він також зазначив, що державі варто вирішити питання з відношеннями, які громадяни України призовного віку отримують ще перед приходом до ТЦК у підрозділі, куди хочуть мобілізуватися. А саме – гарантувати, що після проходження загальновійськової підготовки новобранець потрапить саме у підрозділ, де його чекають, а не куди його вирішить направити ТЦК.

Станіслав Асєєв служить у складі піхотного підрозділу на Донеччині. 109-та окрема бригада ТРО тримає оборону на Авдіївському напрямку.

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