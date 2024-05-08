НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський підписав укази про призначення 116 суддів
ЗеленськийСудПодіїПолітика

Зеленський підписав укази про призначення 116 суддів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Глава держави Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав укази щодо призначення 116 суддів на посади суддів місцевих судів.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра на своїй Facebook-сторінці підкреслила, що нині залишаються не закритими від 22% до 61% посад суддів залежно від спеціалізації.

"Деякі суди не здійснюють правосуддя внаслідок відсутності суддів. Це впливає як на доступ громадян і бізнесу до правосуддя, так і на навантаження суддів, як наслідок — відображається на строках розгляду справ", — відзначила Ірина Мудра.

Вона наголосила, що після підписання Указів "проблему не буде вирішено остаточно, адже оголошені конкурси будуть тривати до 2025 року", проте вона назвала цей крок початку розв’язання проблеми.

"Вже можу звітувати про проведену роботу в Офісі Президента, з чого почала: інвентаризації внесених Вища рада правосуддя подань про призначення суддів; розробка концепції розвитку системи правосуддя з чіткими KPI на 2024-2026", — додала Мудра.

Топ дня
Удар РФ по Красилівці
У ЄС узгодили передачу Україні доходів від активів РФ, Рада дозволила мобілізацію засуджених. 806 день війни. Онлайн Оновлюється
Енергетика
Атака РФ: "Укренерго" обмежує енергопостачання промисловості та бізнесу Важливо
Прапори ЄС
У ЄС погодили використання прибутків від заморожених активів РФ на користь України Важливо
Верховна рада
Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених
РФ ударила по стадіону в Салтівському районі Харкова: поранень зазнали діти, які грали у футбол
РФ ударила по стадіону в Салтівському районі Харкова: поранень зазнали діти, які грали у футбол

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Володимир Зеленський
Зеленський заслухав доповіді міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ
Володимир Зеленський
Лідери Німеччини, Данії та Нідерландів підтвердили участь у Глобальному саміті миру — ОПУ
Зеленський звернення День перемоги над нацизмом
"Сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою" — Зеленський у День пам’яті. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Глава української держави
Перша африканська країна заявила про участь у Глобальному саміті миру
На початок