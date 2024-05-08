Зеленський підписав укази про призначення 116 суддів

Президент Володимир Зеленський підписав укази щодо призначення 116 суддів на посади суддів місцевих судів.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра на своїй Facebook-сторінці підкреслила, що нині залишаються не закритими від 22% до 61% посад суддів залежно від спеціалізації.

"Деякі суди не здійснюють правосуддя внаслідок відсутності суддів. Це впливає як на доступ громадян і бізнесу до правосуддя, так і на навантаження суддів, як наслідок — відображається на строках розгляду справ", — відзначила Ірина Мудра.

Вона наголосила, що після підписання Указів "проблему не буде вирішено остаточно, адже оголошені конкурси будуть тривати до 2025 року", проте вона назвала цей крок початку розв’язання проблеми.

"Вже можу звітувати про проведену роботу в Офісі Президента, з чого почала: інвентаризації внесених Вища рада правосуддя подань про призначення суддів; розробка концепції розвитку системи правосуддя з чіткими KPI на 2024-2026", — додала Мудра.