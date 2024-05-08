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Захисник Чернігова шиє костюми для маскарадів, має будинок-музей та воює. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Захисник Чернігова шиє костюми для маскарадів, має будинок-музей та воює. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Ярослав — військовослужбовець ЗСУ, колекціонер та дизайнер маскарадних костюмів. Свій будинок він перетворив на музей. Голова крокодила, яйце страуса, метелики, купюри, монети, книжки, деактивована зброя — це лише невелика частка всієї колекції чоловіка.

Коли почалася повномасштабна війна, під обстріл потрапив мікрорайон, де живе Ярослав, а снаряд впав за 250 метрів від його будинку. Тоді довелося відсунути в бік улюблене хобі – створення маскарадних костюмів. Ярослава могли раніше побачити у Чернігові в образі Статуї Свободи, чумного лікаря чи персонажа Джейсона з фільму "П'ятниця 13-те", але зараз він служить у війську та захищає Україну.

Про війну і життя, поповнення колекції будинку-музею і плани після перемоги — чоловік розказав Ксенії Рекун.

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