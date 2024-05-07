Судно з України сіло на мілину в Босфорі

Рух суден у протоці Босфор між Чорним і Середземним морями призупинено в обох напрямках, тому що вантажне судно ALEXIS сіло на мілину. Корабель ішов з України до Єгипту.

Про це повідомило видання CNN Turk та агентство Reuters.

У вівторок у турецькому Босфорі було призупинено рух транспорту через те, що у вантажного судна ALEXIS відмовив двигун. Це відбулося о 5:00 ранку за місцевим часом, коли балкер був на півдні проток, що проходять через Стамбул. Про таке повідомив судноплавний агент Tribeca.

Як зазначає управління берегової охорони Туреччини, на допомогу вже вийшли рятувальні буксири, катери та водолази. А пізніше — судно швидкого реагування.

Судно ALEXIS — під прапором Ліберії. Воно 229 м завдовжки та 32 м завширшки.

За два дні це вже друге перекриття мореплавства через Босфор. Зранку 6 травня рух через протоку у Туреччині було тимчасово призупинено в обох напрямках через аварію вантажного судна BRABUS, яке йшло з Трабзона до Бандирми. Рух за якийсь час відновили.