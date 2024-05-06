В Україні на боці РФ воюють близько 9 тисяч чеченців — британська розвідка

Станом на сьогодні у проросійських чеченських підрозділах у війні РФ проти України беруть участь близько 9 тисяч військових. Крім того, чеченці продовжують навчати російських солдатів.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

У британській розвідці зазначили, що проросійські чеченські сили почали воювати в Україні ще з 2014 року, а додаткові формування були направлені в Україну на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

"Однак, зазнавши перших значних втрат, чеченські підрозділи були відведені для проведення операцій з охорони тилу, їх стали висміювати як "TikTok-війська" за публікації нібито "військових успіхів" у соціальних мережах", — йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, після того, як у травні 2023 року російська ПВК "Вагнер" відійшли від лінії фронту, чеченські підрозділи знову повернулися на передову.

"Цілком імовірно, що чеченські спецназівці несуть основний тягар бойових дій на передовій, тоді як основна частина чеченських сил продовжує вести операції з захисту тилу", — йдеться у звіті.

Іншим важливим внеском Чечні у війну Росії проти України є навчання російських солдатів, зазначили у британській розвідці. За даними керівництва Чечні, з 2022 року в Російському університеті спеціального призначення в Гудермесі (Чечня) пройшли навчання близько 42 тисяч російських військовослужбовців.

"Однак цілком ймовірно, що співробітники проходять навчання в університеті лише до 10 днів, що ставить під сумнів ефективність навчання та самої установи", — зазначили у відомстві.