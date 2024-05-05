Щонайменше 15 людей поранені 5 травня внаслідок російських ударів авіабомбами по центру Харкова. Такі оновлені дані Суспільному навів речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, нині відомо про понад двадцять пошкоджених багатоквартирних та приватних будинків.

Вибухи у місті пролунали близько другої дня. Тактична авіація росіяни в цей час скинула на місто три керовані авіаційні снаряди.

Харківський міський голова Ігор Терехов наголосив, що росіяни поцілили по цивільних об'єктах, житловій забудові — в час, коли містяни святкували Великдень.

"Навіщо ж бити в такий святий день? — каже харків'янка Наталія Авілова-Патрикеєва. — Я думала, що хоча б цього дня буде спокій. О четвертій ранку був «приліт». Я взагалі не сплю".

Про наслідки удару по Харкову — у репортажі Суспільного.