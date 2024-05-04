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В Єрусалимі відбулося сходження Благодатного вогню
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В Єрусалимі відбулося сходження Благодатного вогню

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Сходження Благодатного вогню
Сходження Благодатного вогню. Фото: Twitter

В Єрусалимі у Велику суботу, яка цього року припала на 4 травня, в храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь.

Про це стало відомо із трансляції щорічної урочистої церемонії.

Щороку церемонію сходження Благодатного вогню перед Великоднем проводять в храмі Гробу Господнього. Безпосередньо сам чин сходження відбувається у Кувуклії (каплиці) Гробу Господнього.

Поблизу храму зібралися тисячі християн, щоб побачити сходження Благодатного вогню. Потім християни поширюють вогонь свічками та спеціальними лампами по всьому світу.

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