На фронті відбулося 119 боєзіткнень — Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 119 бойових зіткнень. Найгарячіше на Херсонському, Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Авіація та ракетні війська ЗСУ завдали 19 ударів по позиціях військ РФ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом війська РФ завдали 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснили 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 13 ударних БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Баранівка Сумської області; Борова, Куп’янськ Харківської області; Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Спірне, Терни, Ямполівка, Торське, Лиман, Верхньокам’янське, Спірне, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Диліївка, Нью-Йорк, Вовче, Калинове, Желанне, Веселе, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Комишівка, Карлівка, Богоявленка, Євгенівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області та Кринки на Херсонщині.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області та Андріївка, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 7 атак в районах Макіївки, Невського і Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка і Андріївка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 34 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де вони 16 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 5 разів атакували позиції Сил оборони в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра і протягом минулої доби здійснили 11 безуспішних атак.

Водночас українські воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління військ РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 артилерійських засобах росіян.