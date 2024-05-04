НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На фронті відбулося 119 боєзіткнень — Генштаб
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуВійна

На фронті відбулося 119 боєзіткнень — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Українські військові
Українські військові. Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 119 бойових зіткнень. Найгарячіше на Херсонському, Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Авіація та ракетні війська ЗСУ завдали 19 ударів по позиціях військ РФ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом війська РФ завдали 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснили 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 13 ударних БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Баранівка Сумської області; Борова, Куп’янськ Харківської області; Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Спірне, Терни, Ямполівка, Торське, Лиман, Верхньокам’янське, Спірне, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Диліївка, Нью-Йорк, Вовче, Калинове, Желанне, Веселе, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Комишівка, Карлівка, Богоявленка, Євгенівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області та Кринки на Херсонщині.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області та Андріївка, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 7 атак в районах Макіївки, Невського і Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка і Андріївка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 34 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де вони 16 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 5 разів атакували позиції Сил оборони в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра і протягом минулої доби здійснили 11 безуспішних атак.

Водночас українські воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління військ РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 артилерійських засобах росіян.

Топ дня
Військовий випробовує FPV-дрон
Атака на Харків, оновлений наказ про роботу ВЛК. 801 день війни. Онлайн Важливо
пожежа в академії в Одесі через обстріл
Обстріл лікарні в Харкові, малюнки війни в Часовому Ярі. Тиждень війни у фото
Російські військові
55 танків і бронемашин, 58 артсистем та 1260 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Рятувальники гасять пожежу в Основ'янському районі Харкова
Нічний обстріл Харкова, майбутня допомога від союзників та "новий етап у війні": головні новини ранку 4 травня
Збірна України виграла ЧС-2024 з хокею та здобула підвищення у класі
Збірна України виграла ЧС-2024 з хокею та здобула підвищення у класі

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
ВЛК, мобілізація
Термін дії висновку ВЛК становить один рік — Генштаб
ЗСУ, Україна
Протягом доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень з армією РФ — Генштаб
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори
55 танків і бронемашин, 58 РСЗВ та 1270 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
війна, ЗСУ
На фронті відбулося 106 боєзіткнень — Генштаб
На початок